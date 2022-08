Exportações de vinhos do Alentejo sobem 12% em valor e 10% em volume

A Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA) revelou esta terça-feira que, no decorrer do primeiro semestre de 2022, as exportações de vinhos do Alentejo registaram uma subida de 12,4% em valor e de 9,7% em volume face ao período homólogo no ano passado.

Os dados registados correspondem “a 37,1 milhões euros e 10,4 milhões de litros de vinho vendidos para o estrangeiro, face a igual período de 2021”, indica a informação enviada à Renascença pela CVRA. Brasil, Estados Unidos da América, Canadá, Polónia e Suíça foram os destinos que mais contribuíram para os resultados positivos alcançados. “Voltámos a registar um crescimento muito positivo que ilustra o esforço e trabalho que os produtores alentejanos têm empregado na divulgação dos nossos vinhos além-fronteiras”, afirma, na mesma nota, o presidente da CVRA, Francisco Mateus.



Entre janeiro e junho, também o preço médio por litro de vinho “subiu 2,5%, para os 3,57 euros, com o vinho de Denominação de Origem Controlada (DOC) a registar um crescimento mais acentuado, de 6,1%, para os 5,35 euros, e o Regional a crescer 4%, para os 3,05 euros. “É um índice importante que mostra, uma vez mais, que a qualidade dos vinhos alentejanos está a ser valorizada lá fora, com os consumidores a estarem dispostos a pagar um valor mais elevado pelos nossos vinhos”, indica Francisco Mateus. Qualidade e sustentabilidade alavancam resultados positivos Para impulsionar estes "bons resulrados", destacam-se os mercados "brasileiro, norte-americano, o canadiano e o polaco", com o mercado da Suíça, o segundo país que mais vinho alentejano importa em valor, a crescer "mais 9% em valor, tendo, no entanto, diminuído o volume em 3%". O presidente da comissão realça, por outro lado, o investimento que foi feito quer "na qualidade, quer na sustentabilidade da sua produção". Ainda segundo o responsável, entre abril e junho comçou-se "já a verificar um abrandamento deste crescimento", embora se tenha mantido "acima dos números registados no ano passado em todas as variáveis de volume de vinho vendido, preço por litro e valor". A Austrália, que, em 2021, se afirmou no TOP 20 dos mercados de exportação de vinhos do Alentejo, “continuou a reforçar a sua posição com um crescimento de 38% em valor e de 57%, em volume”.



Em sentido contrário, reporta a informação, “os mercados asiáticos da China e Macau e mercados da União Europeia, como França e Suécia, registaram quebras na compra de vinhos do Alentejo”.



Em 2021, no mesmo período, o Alentejo exportou 9,5 milhões de litros de vinho, correspondentes a 33 milhões de euros, a um preço médio por litro de 3,49 euros.