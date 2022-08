Detidos dois suspeitos de fogo posto em Vila Real

Foram detidos dois homens por, alegadamente, atearem um fogo numa área florestal em Mesão Frio, no distrito de Vila Real, anunciou esta terça-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ relata que foi através do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, com a colaboração da Guarda Nacional Republicana – Posto Territorial de Peso da Régua que foi possível a identificação dos suspeitos.

Os detidos, com 26 e 29 anos de idade, serão agora sujeitos a interrogatório para decidir as medidas de coação a serem aplicadas.

O incêndio em questão ocorreu no domingo, dia 21, pelas 21h00, e consumiu uma mancha florestal composta por mato e castanheiros.

As chamas foram detetadas por populares, que em conjunto com os bombeiros, conseguiram dominá-las e impedir que ardessem "densos povoamentos de mato, pinheiro bravo, eucalipto, castanheiro e áreas agrícolas com diversas culturas, de valor consideravelmente elevado", lê-se no comunicado da PJ.