Associação MUBi propõe fim de apoios e menos velocidade para poupar energia nos transportes

A Associação pela Mobilidade Urbana em Bicicleta propôs ao Governo a revogação de “subsídios indiscriminados” aos combustíveis fósseis, a redução de limites de velocidade e o incentivo às deslocações pendulares em bicicleta para poupar energia no setor dos transportes.

Numa nota, a Associação pela Mobilidade Urbana em Bicicleta (MUBi) revelou que apresentou ao Governo “medidas prioritárias” para redução do consumo energético e da dependência dos combustíveis fósseis no setor da mobilidade e dos transportes, no âmbito do Plano de Poupança de Energia, “para acelerar a transição ecológica, a saúde pública, a economia e a sustentabilidade e resiliência das cidades e dos sistemas de transportes”.

Entre as medidas propostas está a revogação imediata dos “subsídios e benefícios indiscriminados aos combustíveis fósseis”, que foram de “mais de mil milhões de euros nos últimos meses”, por, segundo a MUBi, “incentivarem o consumo de energia e as emissões”, além de serem “altamente inequitativos do ponto de vista social”, já que “o decil da população com maior poder económico beneficia oito vezes mais que o decil mais pobre”.

Em alternativa, “as verbas deverão ser direcionadas para apoiar as pessoas e famílias mais carenciadas e afetadas pela crise energética e os modos de transporte mais eficientes e ambientalmente sustentáveis”, considerou a associação.