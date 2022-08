Ambientalistas admitem racionamento da água para uso doméstico em Portugal

A associação ambientalista Zero admite que, caso a situação de seca se agrave ainda mais em Portugal, poderá ser necessário recorrer a medidas mais extremos e começar a racionar a água para utilização doméstica.

O Centro Comum de Investigação da Comissão Europeia previu esta terça-feira que a Península Ibérica possa ter, até novembro, "condições mais secas do que habitual", ao mesmo tempo que admitiu que "os riscos podem persistir" relativamente à seca, alertando para a falta de armazenamento de água em Portugal.

“É provável que nos próximos meses, até novembro de 2022, ocorram condições mais quentes e secas do que o habitual na região euro-mediterrânica ocidental. Em algumas zonas da Península Ibérica, estão previstas condições mais secas do que as habituais para os próximos três meses”, refere este organismo, num relatório atualizado sobre a avaliação da situação de seca na Europa.

Em declarações à Renascença, Sara Correia, da Zero, sublinha que o relatório agora divulgado mostra que “vamos ver prolongadas as condições que temos atualmente, tempo seco e quente, portanto, isto vai agravar a situação que já estamos a viver e que deixou grande parte das nossas albufeiras e barragens numa situação bastante critica”.

A manterem-se estas condições meteorológicas, a “situação vai agravar-se”, levando, inevitavelmente, “à tomada de medidas para fazer uma gestão muito mais ao detalhe daquilo que são os recursos hídricos que temos disponíveis”.

Questionada sobre que medidas podem ou devem ser implementadas, a ambientalista responde com a prioridade das prioridades.

“Tem que ser sempre assegurado o abastecimento às populações, esta é a prioridade. Todas as outras utilizações da água ficarão para segundo plano”, diz, elegendo a agricultura como” o setor que mais consome água a nível nacional”.

Sobre o racionamento de água para uso doméstico, Sara Correia lembra que agora, como em situações de seca anteriores, algumas regiões do país “têm de ser abastecidas por autotanques através dos bombeiros”, o que, por si só, “já é uma medida de racionamento”.

Em caso de agravamento significativo, esta e outras medidas terão que ser colocadas em cima da mesa.

“Não temos propriamente essas medidas rígidas que obriguem a população a um consumo muito rigoroso da água, mas essas medidas podem ser equacionadas”, embora não saiba “se chegaremos ao ponto de racionar a água para consumo doméstico, mas podemos até chegar a essa situação, sim”, sublinha.