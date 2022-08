Água imprópria para banhos na Praia do Castelo do Queijo no Porto

A praia do Castelo do Queijo, no Porto, foi hoje interditada a banhos por estar com "valores microbiológicos acima dos parâmetros de referência" depois de efetuar análises à qualidade da água, anunciou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

"A praia do Castelo do Queijo, no concelho do Porto, foi hoje interditada a banhos depois das análises à qualidade da água, efetuadas pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), ter revelado valores microbiológicos acima dos parâmetros de referência, encontrando-se a água imprópria para banhos", lê-se num comunicado enviado estar tarde à comunicação social.

Segundo a Autoridade Marítima Nacional, foi "hasteada a bandeira vermelha e colocados os avisos nos acessos à praia, interditando a ida a banhos", assim que se recebeu a informação por parte da APA a desaconselhar a ida a banhos na praia do Castelo do Queijo.

Esta interdição irá manter-se até que os resultados das análises à qualidade da água indiquem que os valores microbiológicos se encontram dentro dos parâmetros de referência.