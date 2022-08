Agentes da PSP em protesto. "É mentira" que haja condições para reforçar a segurança

Depois dos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro, os agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP) vão agora levar o protesto “Super polícia – Low Cost” até à praia da Rocha, em Portimão, no Algarve.

Durante o protesto vão abordar turistas, nacionais e estrangeiros, para lhes explicar que Portugal só é um país seguro por causa do sacrífico dos polícias.

A iniciativa lançada no início do verão visa desmontar o argumento do Governo de que há condições para manter, e até reforçar, a segurança.

À Renascença, Paulo Santos, o presidente da Associação Sindical dos Profissionais de Polícia (ASPP), diz que é preciso que as pessoas saibam que “a qualidade do serviço que prestamos à população portuguesa e a quem nos visita não assenta em boas medidas políticas, mas sim no espírito de missão e sacrifício dos profissionais da PSP”.