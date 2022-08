Lisboa. Dois homens alvejados junto ao Bairro Padre Cruz

Dois homens foram baleados na noite de domingo em plena rua, junto ao Bairro Padre Cruz, em Lisboa. Tratou-se de mais uma situação de disparos efetuados a partir de uma viatura em andamento.

As vitimas, com 23 e 40 anos, foram atingidas nas pernas. Depois de assistidas ainda na via publica, foram levadas pelo INEM para o Hospital Santa Maria.

O caso começou por ser registado pela PSP, mas passou, entretanto, para as mãos da Polícia Judiciária.

Não há para já uma explicação para este ataque, mas é um caso muito semelhante a vários outros que têm sido registados na cidade de Lisboa, estando, na maior parte dos casos, relacionados com o tráfico de droga e rivalidades entre grupos criminosos.