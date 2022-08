Incêndio na Serra da Estrela. Governo vai declarar estado de calamidade

A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, anunciou esta segunda-feira que o Governo vai declarar estado de calamidade pública nos concelhos mais afetados pelos incêndios das últimas semanas na região da Serra da Estrela.

A medida entrará em vigor dentro de 15 dias, depois de feito um levantamento de todos os danos e prejuízos decorrentes dos fogos, para "responder o melhor e mais urgentemente possível a estes territórios", adiantou a governante, depois de uma reunião com os autarcas da região.

"Durante 15 dias, os diferentes organismos do Estado, em parceria com os municípios, farão o levantamento de todos os danos, de todos os prejuízos, de todas as situações que têm de ser corrigidas", explicou Vieira da Silva.



Feito o levantamento, "o Governo aprovará o conjunto de medidas de resposta a estes incêndios".

