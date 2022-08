Governo promete "solidariedade" aos autarcas da Serra da Estrela

O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, falou esta segunda-feira, em Manteigas, em "solidariedade", à entrada para a reunião de seis ministros com autarcas dos municípios mais afetados pelo grande incêndio na Serra da Estrela.,



“[Podem esperar] a nossa solidariedade total, da parte do Governo. Mas vamos agora ouvir os autarcas, porque acho que é muito importante ouvir quem está aqui e quem esteve aqui com as dificuldades e quem tem vivido as dificuldades”, declarou, sem referir, contudo, medidas imediatas de apoio.



O ministro disse que a responsabilidade do Governo “é de compreender essas dificuldades e de fazer tudo” o que for possível e estiver ao alcance para apoiar “aqueles que precisam de apoios”, salientando que hoje é dia para “ouvir os autarcas” e depois “haverá um momento de decisão”.



A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, também foi questionada pelos jornalistas à chegada à unidade hoteleira de Manteigas, onde começou a reunião, pelas 10:30.

“Agora vamos conversar sobre os impactos e o que poderemos fazer. Primeiro a reunião e depois falamos. (…) O objetivo primeiro é falar com os senhores presidentes de Câmara. No final da reunião estão previstas declarações e nós falaremos sem nenhum problema”, declarou.



Os autarcas dizem-se preparados para explicar ao Governo aquilo que as medidas necessárias.

Jorge Ferreira, vice-presidente da câmara de Gouveia, explicou à Renascença quais as medidas mais urgentes: "dar resposta às populações, aos pastores e aí também já houve uma linha e, no caso de Gouveia, já executamos as respetivas candidaturas para essa primeira questão de emergência da alimentação para os animais". "Depois temos a questão da estabilização de emergência das encostas que arderam e a grande preocupação das correntes que irão para os leitos dos rios e bacias hidrográficas e vão afetar o abastecimento e, depois, a questão da reflorestação, que tem de ser pensada", acrescenta.

Já o presidente da Câmara Municipal da Guarda, Sérgio Costa, referiu que os assuntos a tratar pelos autarcas no encontro são aqueles que foram divulgados “no final da semana”.

“O que nós esperamos é que as nossas reivindicações sejam atendidas pelo Governo”, rematou.

Após uma reunião conjunta, na quinta-feira, os municípios abrangidos pelo Parque Natural da Serra da Estrela exigiram que seja decretado "estado de calamidade” e apoios imediatos para colmatar prejuízos de "centenas de milhões de euros".

Segundo informação do gabinete da ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, o objetivo do encontro com os municípios da Covilhã (distrito de Castelo Branco), Guarda, Manteigas, Celorico da Beira e Gouveia (distrito da Guarda) é “avaliar as necessidades e respostas integradas para estes concelhos” na sequência do “maior incêndio florestal ocorrido este ano no país”, incluindo “apoio às famílias, às empresas e à reabilitação das zonas afetadas”, em pleno parque natural.

De um lado seis Ministros – liderados por Mariana Vieira da Silva – , do outro, pelo menos sete representantes dos concelhos afetados pelo grande incêndio que nas ultimas semanas consumiu cerca de 25 mil hectares.

Na reunião estão cinco presidentes de Câmara: Flávio Massano (Manteigas), Vítor Pereira (Covilhã), Sérgio Costa (Guarda), Carlos Ascensão (Celorico da Beira) e António Dias Rocha (Belmonte). Dois municípios estão representados pelos seus vice-presidentes: Célia Barbosa (Seia) e Jorge Ferreira (Gouveia).

Pelo Governo, estarão presentes os ministros da Presidência, da Administração Interna, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, e da Agricultura e da Alimentação, Maria do Céu Antunes.