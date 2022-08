Governo não prolonga situação de alerta

A situação de alerta devido aos incêndios não vai ser prolongada para lá de terça-feira, anuncia o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro.

A partir de quarta-feira as temperaturas devem voltar a descer, com máximas até 35 graus, e a humidade vai aumentar, podendo chegar aos 80% nas zonas do Litoral, referiu o ministro.



“Em função deste quadro de melhoria significativa a partir de quarta-feira das condições meteorológicas, entendemos que era possível aliviar as restrições associadas ao perigo dos incêndios rurais e decidimos por isso não prolongar a situação de alerta para além das 24h00 do dia de amanhã”, declarou José Luís Carneiro.

A situação continua a exigir cuidados especiais e, por isso, "a Autoridade Nacional de emergência e Proteção Civil manterá o alerta laranja no dia de amanhã em 16 distritos e no dia 24 em cinco distritos, muito particularmente nos distritos do interior Norte e Centro”.