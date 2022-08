Encontrado corpo de jovem desaparecido na albufeira da Caniçada, em Terras de Bouro

As autoridades encontraram esta segunda-feira, pelas 11:50, o corpo do jovem que desapareceu no domingo após ter mergulhado na albufeira da Caniçada, concelho de Terras de Bouro, adiantou o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Braga.

O CDOS de Braga disse à agência Lusa que o corpo do jovem, de 21 anos, foi encontrado, pelas 11:50, por mergulhadores que desde as 08:30 da manhã retomaram as buscas.

Nas buscas participaram equipas de mergulho de Vizela, de Esposende, de Barcelos e de Barcelinhos, assim como elementos dos Bombeiros Sapadores de Braga e de Terras de Bouro e duas patrulhas da GNR.

O alerta para o desaparecimento do jovem na albufeira da Caniçada, no concelho de Terras de Bouro (Parque Nacional da Peneda-Gerês), distrito de Braga, foi dado pelas 15:30 de domingo.