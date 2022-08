Dominados incêndios de Ourém e Alenquer. Mais de 430 operacionais continuam no combate às chamas em Vila Real

Mais de 430 operacionais, apoiados por 126 veículos, continuam o combate ao incêndio que começou no domingo de manhã na região de Adoufe e de Vilarinho de Samardã, em Vila Real, de acordo com o "site" da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Apesar de continuar com três frentes ativas, o comandante Miguel Fonseca, do comando distrital da Proteção Civil, avança que o fogo lavra com menos intensidade.



“Temos o incêndio com três frentes ativas, que estão a arder com menor intensidade. Temos também felizmente uma maioria das populações que apresentaram alguma preocupação à organização do incêndio fora de perigo, o que permite outra vez focarmo-nos no combate direto a estas três frentes ativas”, detalhou Miguel Fonseca, em declarações à SIC Notícias.

Já em Ourém depois da reativação de domingo, as chamas foram controladas esta madrugada, no local encontram-se ainda 344 operacionais, apoiados por 104 meios terrestres.

Em Alenquer, já está em fase de conclusão o incêndio que teve inicio no domingo à tarde.

O incêndio, que deflagrou em Selores, no concelho de Carrazeda de Ansiães, distrito de Bragança, foi também dado como dominado às 5h08.

Pelas 7h00, a página da ANEPC registava três incêndios ativos em Portugal Continental, estando no terreno um total de 451 operacionais e 129 viaturas.

O site registava, pela mesma hora, quatro incêndios em fase de resolução, envolvendo um total de 675 operacionais e 214 viaturas.

Perante as previsões meteorológicas para os próximos dias, que apontam para um agravamento do risco de incêndio rural, o Governo determinou no sábado a declaração da situação de alerta no continente, em vigor até às 23h59 de terça-feira.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), mais de 100 concelhos dos distritos de Bragança, Vila Real, Porto, Aveiro, Viseu, Coimbra, Leiria, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Faro apresentam hoje perigo máximo de incêndio.

O IPMA colocou também vários concelhos de todos os distritos de Portugal continental em perigo muito elevado e elevado de incêndio rural.



O perigo de incêndio rural vai manter-se elevado em algumas regiões do continente, pelo menos, até sexta-feira

A situação de alerta vai ser hoje reavaliada pelo Governo, que reúne esta segunda-feira, em Manteigas, com os presidentes de câmara dos cinco concelhos mais afetados pelo incêndio da serra da Estrela, para avaliar os prejuízos causados e definir medidas de apoio

Segundo informação do gabinete da ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, o objetivo do encontro com os municípios da Covilhã (distrito de Castelo Branco), Guarda, Manteigas, Celorico da Beira e Gouveia (distrito da Guarda) é “avaliar as necessidades e respostas integradas para estes concelhos” na sequência do “maior incêndio florestal ocorrido este ano no país”, incluindo “apoio às famílias, às empresas e à reabilitação das zonas afetadas”, em pleno parque natural.

Pelo Governo, estarão presentes os ministros da Presidência, da Administração Interna, José Luís Carneiro, do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, e da Agricultura e da Alimentação, Maria do Céu Antunes.