Combate à seca. Moncorvo distribui 54 toneladas de alimentos para animais

Estas 54 toneladas de palha com aveia estão destinadas a pequenos ruminantes, bovinos, asininos e equídeos, num total de 6.580 cabeças de gado deste concelho do sul do distrito de Bragança.

“Esta resposta por parte do município para ajudar os produtores pecuários é muito mais rápida do que a resposta dada pelo poder central. As autarquias têm de ter essa capacidade de alavancar a economia e de fazer este rastreio social, para que estas comunidades do interior tenham capacidade de sobreviver no seu dia a dia”, justificou o autarca social-democrata.



Segundo Nuno Gonçalves, a falta de recursos fez com que a Câmara Municipal deliberasse a favor destas medidas de apoio da entrega imediata de alimento para animais.

Por outro lado, o autarca anunciou o apoio de 1,70 euros por cabeça de gado para pagamentos de quotas junto das Organizações de Produtores Pecuários (OPP) e assim manter “gratuitidade” da sanidade animal neste concelho.

O município de Torre de Moncorvo deixou ainda a garantia que se a situação de seca se mantiver nos próximos tempos “haverá a disponibilidade de continuar a apoiar os produtores pecuários do concelho”.

Dando como exemplo o queijo com Denominação Origem Protegida (DOP) produzido com leite de ovelha Churra da Terra Quente, o autarca garante que estas medidas são necessárias “para fixar os agricultores às suas produções, para que não haja abandono”.