Calamidade pública na Serra da Estrela? Pedido dos autarcas é "legítimo e aceitável"

Filipe Duarte Santos, que integrou o observatório técnico independente da Assembleia da República para os incêndios florestais e rurais, lembra que "em qualquer país da União Europeia" se fazem essas avaliações independentes.



“Não estou de modo nenhum a sugerir que seja reconstruído o observatório. Estou a dizer que é importante que neste tipo de processos, tal como se pratica em outros países da União Europeia e de outras regiões do mundo, que as avaliações sejam feitas de forma independente”, esclarece.

À Renascença, o professor universitário afirma que "houve algumas falhas no que respeita aos incêndios nas zonas florestais", por força da necessidade de se "apostar na defesa de pessoas e de bens", e cita alguma "incapacidade" por parte das autoridades no terreno.

"Observou-se em alguns incêndios uma incapacidade de evitar que os incêndios aumentassem nos seus flancos, e portanto, houve falhas no que respeita ao combate aos incêndios em zonas propriamente florestais.”

Numa primeira avaliação da situação, o especialista adianta que "é deplorável" o facto de ter ardido um quarto da área do Parque Natural da Serra da Estrela.

Filipe Duarte Santos reforça a ideia de que “houve uma concentração do combate para proteger as pessoas e os seus bens”, mas “em termos do valor ambiental que a floresta representa, aí realmente as notícias não são as melhores, em particular no caso da Serra da Estrela”.