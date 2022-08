O bloco de partos da Maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa, vai estar encerrado entre terça-feira à noite e sexta-feira de manhã.

A informação é avançada pelo portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

O bloco de partos estará a funcionar entre as 9h00 e as 21h00 de terça-feira, dia 23, e depois só reabre às 9h00 de sexta-feira, dia 26.

No sábado, o serviço está aberto entre as 00h00 e as 21h00 e no domingo entre as 9h00 e as 0h00.

