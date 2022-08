Autarca de Vila Real diz que incêndio já consumiu 4 mil hectares no concelho

O presidente da Câmara de Vila Real, Rui Santos, disse que esta segunda-feira vai ser de muito trabalho no incêndio que já queimou 4.000 hectares no concelho, mostrando-se preocupado com a possibilidade de surgirem reacendimentos.

“Temos três frentes de incêndio. A de Vila Pouca de Aguiar está em fase de consolidação, a frente para Mouçós também está em fase de consolidação. A evoluir favoravelmente, mas ainda sem estar em fase de consolidação, temos a frente do Alvão (serra)”, explicou pelas 11:00, num ponto de situação feito aos jornalistas no posto de comando, instalado na aldeia de Benagouro.

Rui Santos disse estar preocupado porque é “expectável que o vento, sobretudo a partir das 15:00, ganhe alguma intensidade” e porque “a temperatura também está a subir”.

“E estamos preocupados com a possibilidade de surgirem reacendimentos”, frisou Rui Santos, que apontou para, numa primeira avaliação, uma área ardida que ultrapassa os 4.000 hectares, principalmente de mato e de pinheiro de regeneração, devido a outros incêndios que afetaram este território em anos anteriores.

“Há um ou outro armazém que ardeu, mas eram armazéns abandonados. Mas o objetivo é controlar o incêndio, depois de controlar o incêndio verificaremos no terreno quais são os prejuízos. A perceção que temos é que há prejuízos sobretudo agroflorestais, felizmente, casas de primeira habitação nenhuma delas ardeu, não há também nota de que alguém se tenha ferido ou danos pessoais”, referiu.