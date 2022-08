Fogo de Almada dado como dominado

O fogo que deflagrou às 16h42 deste sábado ficou dado como dominado ao início da madrugada. Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal confirma à Renascença que o incêndio entrou em resolução às 00h49 deste domingo.

A tarefa dos bombeiros adivinha-se ainda prolongada. O Comandante dos Bombeiros Voluntários da Trafaria, Afonso Rocha, adianta à Renascença que o combate está a ser prejudicado, essencialmente, pelos acessos difíceis.

“Os meios terrestres têm dificuldade em chegar ao fogo de incêndio, por causa da vegetação e muitas acácias. Este fogo vai obrigar a um trabalho de consolidação por vários dias. Precisa de muita água, mesmo no rescaldo”, acrescenta.

O comandante Afonso Rocha adianta que este fogo provocou três feridos. “Ao longo do decorrer das operações registaram-se três feridos, um bombeiro e um civil. Tivemos ainda um bombeiro que necessitou de assistência hospitalar por inalação de fumos e exaustão. A indicação que tenho é que está estável”, aponta.

O comandante dos Bombeiros Voluntários da Trafaria confirma ainda que permanece encerrado o acesso ao parque de estacionamento da praia de São João, na Costa de Caparica. Apenas neste domingo será feita uma análise à possibilidade de reabertura.

“Só com o nascer do sol é que nos será possível fazer uma reavaliação”, especifica.

De acordo com as informações na página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), pelas 03h30 estavam envolvidos no combate ao incêndio 120 operacionais apoiados por 40 viaturas.