Dois meios aéreos ajudam bombeiros em Vila Real

Mais de 130 operacionais combatem um incêndio rural que deflagrou esta de manhã na localidade de Samardã, distrito de Vila Real, adiantou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

"Não há ainda informação de casas ameaçadas ou estradas cortadas", apenas algum condicionamento para a circulação das viaturas operacionais. A mesma fonte do CDOS de Vila Real referiu também que existem aldeias perto desta ocorrência e que "os acessos são difíceis" à zona de mato que está a arder.

No local estão 139 operacionais, apoiados por 39 veículos e duas aeronaves, sendo este o incêndio ativo no território continental a concentrar mais meios.

A ocorrência na freguesia de Adoufe e Vilarinho de Samardã foi notificada às 7h03.

A nível nacional registavam-se às 13h00 um total de oito incêndios ativos, com destaque para os quatro fogos no distrito do Porto (concelhos de Lousada, Gondomar, Vila Nova de Gaia e Marco de Canaveses), além de um em Bragança (Carrazeda de Ansiães), um em Lisboa (Loures) e outro em Vila Real (Chaves).

Portugal está em situação de alerta devido ao "agravamento do risco de incêndio rural" e ao aumento das temperaturas, após semanas com fogos que, só na serra da Estrela, destruiu mais de 28 mil hectares.

A situação de alerta, anunciada na sexta-feira, mas formalizada no sábado, por decisão dos ministérios da Administração Interna, Defesa Nacional, do Trabalho, da Saúde, do Ambiente e da Agricultura, prevê medidas extraordinárias e será reavaliada pelo Governo na segunda-feira.

A Proteção Civil enviou SMS preventivos para todos os telemóveis que se encontrem nos sete distritos sob alerta vermelho. As mensagens começaram a ser enviadas pelas várias operadoras a partir das 9h00, em português e inglês, avisando para o risco extremo de incendio rural nos distritos de Castelo Branco, Guarda, Leiria, Santarém, Setúbal, Beja, e Faro.