Despiste automóvel em Santo Tirso faz dois mortos

Um despiste automóvel em Burgães, no concelho de Santo Tirso (distrito do Porto), provocou dois mortos, na sequência de uma colisão com um muro, adiantou fonte oficial do Comando-Geral da GNR.

De acordo com a mesma fonte, o acidente ocorreu pelas 7h53 de hoje e não houve mais viaturas envolvidas, desconhecendo-se até ao momento as causas deste despiste automóvel.

As duas vítimas mortais eram o condutor e o passageiro do veículo, ambos do sexo masculino, com 25 e 27 anos.