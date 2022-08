Um morto e dois feridos depois de derrocada na Madeira

Um desabamento de terras em Câmara de Lobos, na Madeira, deixou três pessoas soterradas, levando à morte de uma das vítimas e provocando dois feridos.

Os soterrados foram um casal e a filha, sendo a vítima mortal uma mulher com idade entre os 60 e os 70 anos que ficou totalmente soterrada.



"A terceira vítima está cadáver e aguardamos a presença do delegado de Saúde para certificação do óbito", afirmou esta tarde Marco Lobato, da Proteção Civil no local.

Os feridos, pai e filha, com cerca de 60 e 40 anos, respetivamente, ficaram enterrados até o pescoço, tendo sido resgatados com vida e encaminhados para o hospital do Funchal.

O mesmo responsável fala num "lamentável acidente".

O incidente aconteceu no Caminho do Ribeiro da Ponte da Laranjeira, ao lado da Estrada da Vitória.

Ao que tudo indica, o deslizamento terá ocorrido devido à queda do muro de suporte de um terreno privado.

