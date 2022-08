Três pessoas soterradas em derrocada na Madeira

Um desabamento de terras em Câmara de Lobos, na Madeira, deixou três pessoas soterradas.

As equipas de socorro já retiraram com vida uma vítimas. A mulher, entre os 30 e os 40 anos, foi transportada para o hospital, confirmou à RTP Bruno Pereira, vereador da Câmara do Funchal.

O mesmo responsável fala num "lamentável acidente".

O incidente aconteceu no Caminho do Ribeiro da Ponte da Laranjeira, ao lado da Estrada da Vitória.

Ao que tudo indica, o deslizamento terá ocorrido devido à queda do muro de suporte de um terreno privado.