Quase 700 bombeiros combatem às 00h30 fogo em Ourém com reforço de meios

O incêndio que lavra no concelho de Ourém, distrito de Santarém, alvo de um reforço de meios nas últimas horas, mobilizava às 00h30 deste sábado perto de 700 operacionais, segundo a Proteção Civil. .

Segundo a página oficial na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), pelas 00:30 estavam no terreno 681 operacionais, com o apoio de 209 viaturas.

Pelas 22h30 de sexta-feira, estavam no combate às chamas 515 operacionais.

O vento está a "afetar as ações de combate" esta noite no incêndio que lavra desde às 14h40 de sexta-feira no concelho de Ourém, disse à agência Lusa a Proteção Civil.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém afirmou ainda que "não vai haver recuperação noturna" devido à escassa humidade no ar.

"Aquilo que prevemos é que haja uma redução da intensidade do vento no período noturno, no entanto, as previsões meteorológicas vão ser desfavoráveis", observou, afirmando que a "entrada da humidade não vai ocorrer".