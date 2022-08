Portugal recebe dois Canadair gregos para ajudar nos fogos

Dois aviões pesados anfíbios (Canadair) gregos chegam na segunda-feira a Portugal para apoiarem no combate aos incêndios em Portugal.

Segundo a nota do Ministério da Administração Interna, a vinda dos aparelhos surge na sequência do pedido de apoio ao Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia.

Assim, que chegarem ao território nacional, os dois pesados vão ser “de imediato integrados no dispositivo”.

O território continental vai estar em situação de alerta entre os dias 21 e 23 de agosto devido ao risco de incêndios.

O ministro da Administração Interna explicou, na sexta-feira, que a determinação da situação de alerta durante este período pressupõe "especiais limitações quanto ao uso do fogo, ao uso de máquinas e ao uso de trabalhos agrícolas, bem como no que diz respeito ao acesso aos espaços florestais", sublinhando que a utilização do fogo é apontada como causa em 54% das ocorrências, aos quais se juntam outros 10% de causas diversas.

Portugal regista mais de 92 mil hectares ardidos este ano. Mas, segundo, a Secretária de Estado da Proteção Civil, este é um número inferior ao que seria esperado, face às condições meteorológicas que o país tem atravessado.

O número foi avançado por Patrícia Gaspar na SIC Notícias sexta-feira à noite. “Se considerarmos a severidade meteorológica, os algoritmos e dados dizem que a área ardida que deveríamos ter deveria ser 30% superior. Significa que apesar da complexidade, o dispositivo tem estado a responder bem.”

Na mesma entrevista, a secretária de Estado afirmou que a situações dos incêndios no país é, neste momento, “uma verdadeira bomba-relógio” e alerta para o elevado risco nos próximos dias, devido às condições meteorológicas severas que se vão fazer sentir.