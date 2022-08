Mais de 110 operacionais combatem fogo rural em Vila Franca de Xira

Mais de 110 operacionais, 30 veículos e helicóptero combatem um incêndio rural em Cachoeiras, Vila Franca de Xira, tendo um carro dos bombeiros sido atingido pelo fogo, mas não há feridos, disse hoje à Lusa fonte do CDOS Lisboa.

O incêndio começou cerca das 16:30 e, pouco mais de uma hora depois, combatem as chamas "112 operacionais, 30 veículos e um meio aéreo", detalhou a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa.

Quanto ao meio aéreo, trata-se de um "helicóptero de ataque inicial", acrescentou fonte do CDOS de Lisboa.

Trata-se de um "incêndio rural" na localidade de Cachoeiras, freguesia de Vila Franca de Xira e as "operações de combate estão a decorrer favoravelmente", disse.

Sobre as condições no terreno, fonte do CDOS adiantou que "há registos de vento com intensidade no local que fez com que o incêndio atingisse um veículo dos bombeiros", garantindo que não há feridos.

Esta "é uma zona mais agrícola", pelo que "neste momento não há habitações em risco", concluiu.

Face às previsões meteorológicas para os próximos dias, que apontam para um agravamento do risco de incêndio rural, o Governo determinou hoje a declaração da situação de alerta no continente, que vai vigorar entre as 00:00 do dia 21 de agosto e as 23:59 do dia 23 de agosto.