Incêndio de Ourém. Comandante fala em duas pequenas frentes ativas

Há boas perspetivas no combate ao incêndio que começou a meio da tarde de sexta-feira na freguesia de Espite, no concelho de Ourém. Operacionais no terreno espera a chegada dos meios aéreos.

À Renascença, o Comandante Nuno Morgado, do CDOS de Santarém, fala em duas pequenas frentes ativas e espera ter o incêndio dominado nas próximas horas.

Neste ponto de situação feito há pouco, refere que as principais dificuldades estão relacionadas com os acessos e as características do terreno. “No entanto, as operações estão a evoluir favoravelmente.”

No combate às chamas estão 724 operacionais, apoiados por 226 viaturas.

Por causa do fogo, foram retiradas de vários locais da freguesia de Espite 34 pessoas, por precaução, mas nesta altura todas já regressaram a casa.

Um incêndio que começou às 14h40 no concelho de Ourém, distrito de Santarém, desenvolveu-se em grande velocidade e há aglomerados habitacionais na sua linha de propagação. A Linha do Norte foi cortada ao final da tarde.

Vários autocarros estiveram a fazer o transbordo entre as estações de Pombal e Caxarias, enquanto a Linha Norte esteve cortada, indicou fonte oficial da CP, à Renascença. Mas ao início da madrugada foi retomada circulação da Linha Norte, que estava cortado entre as estações de Caxarias e Albergaria dos Doze.

O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, anunciou que o território continental vai estar em situação de alerta entre os dias 21 e 23 de agosto devido ao risco de incêndios.