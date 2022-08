Dominado incêndio em Ourém

O fogo na freguesia de Espite, em Ourém, foi dado como dominado. Os operacionais no terreno avançam agora com os trabalhos de consolidação.

Nesta altura, seis aéreos ajudam o trabalho dos 693 operacionais no terreno, apoiados por mais de 200 veículos.

Ao início desta manhã, o Comandante Nuno Morgado, do CDOS de Santarém, falava em duas pequenas frentes ativas e esperava ter o incêndio dominado nas próximas horas. À Renascença, referiu que as principais dificuldades estão relacionadas com os acessos e as características do terreno. “No entanto, as operações estão a evoluir favoravelmente.”

Este fogo obrigou ao corte da circulação ferroviária na Linha do Norte desde cerca das 18h30, segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém. A circulação na Linha do Norte só foi reposta às 1h20 de hoje, confirmou entretanto à Lusa fonte oficial da CP - Comboios de Portugal.

De acordo com o site da Proteção Civil, há sete incêndios ativos em território continental.

Portugal regista mais de 92 mil hectares ardidos este ano, mas, segundo, a Secretária de Estado da Proteção Civil, este é um número inferior ao que seria esperado, face às condições meteorológicas que o país tem atravessado.