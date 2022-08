Oeiras acolhe festival de música solidário pela Ucrânia

Entre 24 e 28 de agosto, Oeiras vai ser palco do festival "Connect for Ukraine". Áurea, HMB, Luís Represas ou Matias Damásio são alguns dos nomes da música nacional que vão marcar presença no Estádio Mário Wilson.

O evento, organizado pela associação de Refugiados Ucranianos em Portugal (UA.PT), pretende "mobilizar a energia de todos pela paz". Em comunicado enviado à imprensa, os responsáveis destacam cinco dias para "celebrar o abraço da Lusofonia ao povo ucraniano".

Além das caras conhecidas do público português, o festival contará com atuações de cantores brasileiros, como Cláudia Leitte, Martinho da Vila ou Paula Toller.

Em sintonia com os objetivos do evento, também haverá espaço para a música ucraniana. Oleksander Ponomariov, Iryna Fedyshyn e os Dzidzio são alguns dos artistas confirmados.

O primeiro dia do festival coincidirá com o Dia da Independência da Ucrânia. De modo a assinalar a data, a organização prepara-se para 'hastear' a "maior bandeira humana" com as cores do país e ao som dos hinos de Portugal e Ucrânia, interpretados pela Orquestra Ibérica.

Os bilhetes diários custam 20 euros, enquanto o passe geral está fixado nos 60. No entanto, os refugiados ucranianos, assim como quem participar na bandeira humana, terão direito a entrada gratuita.

A Ukraine Refugees UA.PT é uma organização sem fins lucrativos e de ajuda humanitária que tem prestado auxílio aos refugiados ucranianos em Portugal. Sediada em Lisboa, a associação presta ajuda das mais variadas formas, como operações de transporte, entrega de bens alimentares, serviços de acolhimento e apoio à procura de emprego.