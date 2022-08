Miguel Martín. Novo presidente do IGCP começa em setembro

O gestor da Ascendi Miguel Martín vai suceder a Cristina Casalinho na presidência do IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública, segundo o despacho publicado em Diário da República.

De acordo com o despacho n.º 10204/2022, o ministro das Finanças, Fernando Medina, designa "Juan Miguel Martín Iglesias, Maria Rita Gomes Granger e Rui Manuel Sampaio Amaral para os cargos, respetivamente, de presidente e de vogais do Conselho de Administração da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP, E.P.E., cuja idoneidade, experiência e competência profissionais para o desempenho dos cargos são evidenciadas nas respetivas notas curriculares".

Miguel Martín nasceu em 15 de junho de 1970, é licenciado em Estudos Económicos Aplicados pela Universidade Católica de Lovaina, na Bélgica e, além de vogal do Conselho de Administração da concessionária de autoestradas Ascendi, foi ainda administrador da AdP - Águas de Portugal e da SGC Energia.

Exerceu ainda o cargo de diretor na Galp Energia e diretor-adjunto no Crédit Lyonnais.

Maria Rita Gomes Granger, nascida em 8 de maio de 1961, é licenciada em Economia pela Universidade Nova de Lisboa e faz parte do IGCP. Além de vogal no Conselho de Administração da entidade, foi ainda coordenadora da área de gestão de riscos e de mercados como também coordenou a equipa de controlo financeiro e da equipa de salas de mercado da mesma instituição.

Foi ainda gestora de carteira no Banco de Portugal, de acordo com as notas curriculares que constam no despacho.

De acordo com o despacho, "face às responsabilidades que lhe estão atribuídas, o Conselho de Administração do IGCP precisa de ser dotado de pessoas com o conhecimento e a experiência adequados à exigência da gestão da tesouraria e da dívida do Estado, justificando -se a autorização para que os seus membros possam optar por um estatuto remuneratório alinhado com a prática do mercado".

Assim, "considerando que os membros do Conselho de Administração infra identificados efetuaram pedidos de opção e juntaram aos mesmos a documentação necessária à respetiva instrução [...] autorizo o presidente" Miguel Martín "a optar pela remuneração prevista no n.º 9 do artigo 28.º do decreto-lei n.º 71/2007 [estatuto do gestor público]" na redação atual.

Este artigo diz respeito à opção dos gestores em optarem pela remuneração do lugar de origem.

O despacho também autoriza Maria Rita Gomes Granger a optar pela remuneração prevista no n.º 8 do artigo 28.º" do mesmo diploma, que se refere a componente variável corresponde a um prémio estabelecido, atendendo especialmente ao desempenho de cada gestor público e dependendo a sua atribuição da efetiva concretização de objetivos previamente determinados.