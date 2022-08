Dois mortos em acidente com parapente na Madeira

Dois praticantes de parapente morreram esta sexta-feira em resultado de um acidente na Madeira, avança a edição online do Diário de Notícias da Madeira.

As vítimas são o instrutor e um aluno, ambos naturais da Madeira.



O acidente aconteceu na zona da Madalena do Mar, na costa sul da ilha.

O parapente foi empurrado pelo vento e embateu numa zona de rochas.

“Confirmo o acidente com o parapente, um instrutor e o acompanhante, que acabaram por falecer”, afirmou à agência Lusa fonte do município da Ponta do Sol.



Segundo as informações recolhidas pelo município, os dois homens terão tido o acidente “na encosta que divide a freguesia dos Canhas e a da Ponta do Sol, junto à escarpa, havendo indicações de que caíram num terreno agrícola”.

De acordo com a mesma fonte, a prática de voos de parapente é frequente naquela zona oeste da ilha, “sobretudo na altura do verão, sendo comum muitas pessoas fazerem este tipo de voos acompanhadas de um instrutor”.

Naquela parte da ilha, acrescentou, existem duas zonas de lançamento, nas freguesias dos Canhas e do Arco da Calheta, e a praia da Madalena do Mar, “está identificada como ponto de aterragem”.

“Mas, neste momento, as informações ainda são muito escassas”, apontou.