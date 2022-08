Aumento do custo de vida. Cabaz alimentar está mais caro 23 euros

Desde que a guerra na Ucrânia começou, os preços dos bens alimentares não param de aumentar. Um cabaz de bens essenciais está agora mais caro 23 euros, pelas contas da DECO, a Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor. Segundo a DECO, a subida atingiu os 12,6%, no preço dos bens alimentares, considerados essenciais, nos últimos seis meses. A carne, peixe e lacticínios foram as categorias de alimentos que mais subiram, com a carne a registar um aumento de 17,47%, e o peixe, na ordem dos 14,90%. Na análise da Defesa do Consumidor que, desde final de fevereiro, monitorizou o preço a 63 produtos alimentares essenciais, surgem o óleo alimentar, a farinha para bolos e a pescada fresca, como sendo os bens que mais encareceram, com um aumento igual ou superior a 30%. Seguem-se o frango, o bife de peru e a bolacha Maria, bens que registam um aumento entre os 26 e os 29%. Feitas as contas são mais 23 euros no preço de um cabaz de produtos essenciais que, nesta altura, e seis meses depois do início da guerra da Ucrânia, custa, em média, 206 euros e 77 cêntimos.

Numa nota enviada à Renascença, a associação justifica este aumento com o facto de Portugal estar “altamente dependente dos mercados externos para garantir o abastecimento dos cereais necessários ao consumo interno”, que “representam atualmente apenas 3,5% da produção agrícola nacional: sobretudo milho (56%), trigo (19%) e arroz (16%). “E se no início da década de 90 a autossuficiência em cereais rondava os 50%, atualmente, o valor não ultrapassa os 19,4%, uma das percentagens mais baixas do mundo e que obriga o País a importar cerca de 80% dos cereais que consome”, acrescenta a Deco. O organismo esclarece que “a invasão da Rússia à Ucrânia, de onde provém grande parte dos cereais consumidos na União Europeia, e em Portugal, veio, por isso, pressionar ainda mais um setor há meses a braços com as consequências de uma pandemia e de uma seca com forte impacto na produção e na criação de stocks”. Para além disso, aponta “os consecutivos aumentos dos preços ao consumidor, nomeadamente em produtos como os combustíveis e a alimentação, estão a contribuir para um aumento da taxa de inflação”. “De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), a taxa de inflação acelerou para 9,1% em julho deste ano. Expressa em percentagem, a inflação traduz a subida média do nível de preços num determinado período”, conclui a DECO.

Famílias e instituições optam por produtos mais baratos Mas a carestia não atinge apenas as famílias. O impacto do aumento do preço da alimentação recai também sobre as instituições que fornecem refeições e que já sentem muitas dificuldades, alerta a presidente da Caritas Portuguesa. “Essas instituições estão a ter um aumento enorme, não no cabaz, mas no custo da alimentação que dão nas cantinas, nos apoios domiciliários ou nos lares”, menciona, Rita Valadas. “Todas estas instituições estão com um aumento do custo da sua resposta, com consequências para todas estas pessoas que estão apoiadas pelas respostas sociais, e ainda não temos as escolas abertas, pois quando abrirem vamos sentir isso também, nas cantinas”, adverte a responsável. A este alerta junta-se uma outra preocupação que se prende com o facto de muitos portugueses estarem já a abdicar de comprar determinados produtos na hora de ir ao supermercado. “As famílias têm a tentação de deixar de comprar produtos que são mais caros, substituindo-os por outros menos caros. E, enquanto conseguirem fazer isto, não recorrem aos apoios, sobretudo aquelas pessoas que são mais envergonhadas”, afirma, a presidente da Caritas Portuguesa. Substituir um produto mais caro, por um mais barato, acaba por ser uma estratégia que as famílias e instituições adotam para fazer face ao aumento do preço da alimentação.