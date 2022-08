Açores com 411 novos casos de Covis-19 na última semana

Os Açores registaram na última semana 411 novos casos de covid-19, totalizando agora 446 casos ativos, menos sete do que na semana anterior, resultantes de 1.923 testes realizados, revelou a Direção Regional da Saúde.

De acordo com uma nota da Autoridade Regional de Saúde, também no período entre 12 e 18 de agosto, 416 pessoas recuperaram da doença.

Hoje, é referido no comunicado, há 17 doentes internados nos hospitais regionais, dois por covid-19, ambos no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, e 15 por outras causas, mas também positivos à covid-19.

No Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, estão internados 13 doentes por outros motivos, mas positivos à covid-19, enquanto no Hospital da Horta, na ilha do Faial, e no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira estão internados outros dois doentes na mesma situação.

Dos 411 novos casos, a maioria foi diagnosticada na ilha de São Miguel (208), enquanto o Corvo, a mais pequena ilha dos Açores, mantém-se sem casos.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, foram confirmados na região 119.086 casos de covid-19, 117 óbitos e 118.208 recuperações.

No arquipélago há 218.370 pessoas com a vacinação completa contra a covid-19 (92.4%) e 128.520 (54.4%) conta já com a dose de reforço.