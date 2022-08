Onze meios aéreos ajudam a combater novo incêndio em Gouveia

Depois do incendio na Serra da Estrela ter sido dado como dominado, há um novo fogo no concelho de Gouveia, no distrito da Guarda.

Segundo o presidente do município, Jorge Ferreira, o fogo segue em direção “ao parque de campismo e ao parque ecológico de Gouveia”.

Em declarações à RTP3, o autarca revelou que tem “uma frente ativa” e está “a evoluir rapidamente”, contudo, “não há casas em perigo”.

Jorge Ferreira acrescenta que as autoridades estão a “tentar juntar todos os meios” nas imediações do fogo, para que seja possível “conter a situação”.

O alerta foi dado às 15h41. O incêndio, que está a consumir uma zona de mato, começou na localidade de Nabais, no concelho de Gouveia.

Envolvidos no combate às chamas, de segundo o site da Proteção Civil consultado pela Renascença, estão 143 operacionais, 36 veículos e 11 meios aéreos.