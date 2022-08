Obras no Metro de Lisboa condicionam Avenida Padre Cruz durante dois meses

O trânsito na Avenida Padre Cruz, em Lisboa, vai estar condicionado a partir de segunda-feira e durante dois meses devido às obras que decorrem para a expansão das linhas Amarela e Verde do Metropolitano, divulgou hoje a empresa.

Em comunicado, o Metropolitano de Lisboa explica que os condicionamentos de trânsito se devem ao início de uma "nova fase nas obras que decorrem na zona do Campo Grande, no âmbito da empreitada de projeto e construção dos toscos, acabamentos e sistemas para o prolongamento das linhas Amarela e Verde".

"De modo a prosseguir com a construção do novo viaduto previsto neste projeto será necessária a introdução de novos condicionamentos de trânsito na Avenida Padre Cruz, nos sentidos Lisboa - Odivelas e Odivelas - Lisboa, entre 22 de agosto e 21 de outubro", lê-se na nota.

Assim, a partir de segunda-feira e durante dois meses haverá "um reposicionamento do estreitamento da faixa de rodagem da Avenida Padre Cruz no sentido Lisboa - Odivelas, com supressão de berma, trânsito em duas vias e proibição temporária de circulação de veículos com altura superior a quatro metros".

De acordo com a calendarização divulgada pelo Metropolitano, neste sentido existirá um corte da faixa de rodagem nos dias 29, 30, 31 de agosto e 19, 20 e 21 de setembro.

Já no sentido Odivelas - Lisboa haverá também uma supressão de bermas e a criação de uma ilha para bifurcação do trânsito de uma para duas faixas, uma para encaminhamento para Entrecampos e outra para a 2.ª Circular, sentido Benfica.

Neste sentido estão previstos cortes de faixa de rodagem nos dias 5, 6 e 7 de setembro e 3, 4 e 5 de outubro, bem como supressão de trânsito na via mais à direita da faixa de rodagem nos dias 12, 13 e 14 de setembro.

"De forma a minimizar os constrangimentos causados, os cortes de trânsito necessários para a concretização desta intervenção vão ocorrer durante o período noturno, entre as 23h00 e as 5h00", indica ainda o Metropolitano.

A construção da nova linha Circular irá implicar a construção no Campo Grande de dois novos viadutos: um viaduto de cerca de 158 metros que permitirá "fechar" o anel no Campo Grande e outro novo viaduto de cerca de 428 metros implantado a norte dos viadutos já existentes que fará a ligação do troço Odivelas/Campo Grande da atual linha Amarela à estação de Telheiras (atual linha Verde).

As obras de expansão do Metro de Lisboa, com a construção da nova linha circular, incluem a ligação entre a nova estação de Santos e o final da atual estação do Cais do Sodré (no lote dois) e no lote três serão construídos os viadutos sobre a Rua Cipriano Dourado e sobre a Avenida Padre Cruz, na zona do Campo Grande.