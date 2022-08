Coração de D. Pedro IV pela primeira vez em exposição no Porto

Este fim de semana, o coração de D. Pedro IV vai estar pela primeira vez em exposição. Quase 200 anos depois, a relíquia poderá ser vista na Igreja da Lapa, no Porto, a 20 e 21 de agosto.

As portas para o coração do rei português abrem às 10h00 deste sábado, encerrando às 20h00. No dia seguinte, o horário da visita será mais curto, até às 16h00, para que o órgão não perca o voo para o Brasil.

A Câmara do Porto oferece esta oportunidade para revisitar a história depois de aprovar a trasladação do coração para o Brasil, a propósito das celebrações do bicentenário da independência do país. Para assinalar a data, o governo brasileiro pretende homenagear o primeiro imperador do Brasil, o responsável pelo célebre "Grito do Ipiranga".

Depois da visita temporária à terra a que deu liberdade, o coração de D. Pedro IV regressa à Igreja da Lapa. Nessa altura, será possível admirar o órgão novamente, a 10 e 11 de setembro, exatamente no mesmo horário.

O simbolismo do coração de D. Pedro IV remonta à Guerra Civil Portuguesa, entre 1832 e 1834. Depois de lutar pela independência do Brasil, o monarca voltaria a Portugal para comandar o exército liberal no combate ao irmão absolutista, D. Miguel.

O Cerco do Porto foi um dos episódios marcantes do conflito. Durante um ano, os liberais não tiveram alternativa senão resistir às investidas das tropas miguelistas. No final, a vitória acabaria por sorrir a D. Pedro IV, que viria a doar o coração ao Porto, num gesto de agradecimento eterno à cidade.