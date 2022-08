Seis detidos e mais de uma tonelada de cocaína apreendida no Porto de Leixões

A Polícia Judiciária (PJ) deteve seis homens suspeitos de tráfico de droga após rececionarem, no porto de Leixões, em Matosinhos, 1.110 quilos de cocaína dissimulada numa carga oriunda de um país sul-americano, anunciou hoje esta força policial.

Em comunicado, a PJ explicou que a carga tinha como destino uma empresa nacional fundada em Portugal, há cerca de quatro anos, por um dos agora detidos, e sem atividade empresarial associada ao seu objeto de negócio.

Esta operação contra o narcotráfico de cariz internacional decorreu na terça-feira e no seguimento da vigilância e monitorização da carga suspeita e dos responsáveis pela sua importação, culminando com a abordagem do grupo criminoso suspeito, adiantou.

Os seis detidos, com idades entre os 32 e 48 anos e dois dos quais de nacionalidade estrangeira, terão pelos indícios recolhidos pela PJ efetuado importações similares ocultando, camuflado na carga, a droga, referiu.

Segundo a PJ, a droga, com elevado grau de pureza, seria suficiente para a produção de mais 11.100.000 doses individuais.

Para além da droga foram apreendidos três automóveis, dinheiro em notas do BCE, USD e Reais e diversos artigos relacionados com a atividade ilícita.