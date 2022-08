Reguengos de Monsaraz corta nas regas devido à seca

Os habitantes também vão passar a receber, junto com a fatura da água, um folheto de sensibilização sobre o tema. A campanha vai terminar com workshops para alunos do 1.º ciclo das escolas básicas, nas três primeiras semanas de aulas.

Contudo, além da sensibilização, a câmara alentejana explica que vai colocar “equipamentos de elevada eficiência hídrica nos edifícios municipais, para reduzir os consumos em 50%”.

Nesta primeira fase, está “a efetuar o levantamento das necessidades de equipamentos nos Paços do Concelho e no pavilhão gimnodesportivo”.

A rega dos espaços verdes do concelho, igualmente por causa da seca, “está a ser realizada, desde o início desta semana, exclusivamente para assegurar a sobrevivência das espécies, ficando a vegetação menos viçosa, mas sem colocar em causa a sua preservação”, indica a autarquia.

Além disso, em conjunto com a empresa Águas do Vale do Tejo, responsável pelo abastecimento de água em alta, o município refere estar a desenvolver “os processos junto da Agência Portuguesa do Ambiente para os pedidos de reutilização de água residual tratada da Estação de Tratamento de Águas Residuais para a limpeza e desobstrução da rede de saneamento de esgotos e para a lavagem de viaturas”.

A redução em mais de 50% dos consumos de água nas piscinas municipais exteriores, “através da utilização dos sistemas de tratamento e filtração das piscinas, mas também nos lava-pés com trabalhos de manutenção e redução de abertura das válvulas, que vão permitir poupar mais de 70% da água que atualmente se gasta”, é outro dos projetos apontados.

“Com esta ação, a autarquia prevê economizar mais de sete milhões de litros de água por ano nas piscinas municipais exteriores e de 300 milhões de litros de água nos lava-pés em cada época balnear”, especifica o comunicado.