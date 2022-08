Portugal vai "entrar numa terceira vaga de calor" para a semana

"Vamos entrar numa terceira vaga de calor, a partir de dia 20, que se vai prolongar por setembro. Portanto, em setembro, vamos ter tempo em regra mais quente do que os setembros anteriores, entre 50 a 60%, e mais seco, entre 40 a 50%", revelou o ministro depois de participar numa reunião na sede IPMA, em Lisboa, com a secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar.

"Acho que isto diz tudo do risco acrescido que vamos ter ainda de enfrentar. Quando há dias disse que não podíamos baixar a guarda, era precisamente a este quadro que me estava a referir, por força da informação que vamos recebendo do IPMA", acrescentou.

Desta forma, o ministro destacou que o "esforço da comunidade nacional", em cooperação, é "absolutamente indispensável".

Setembro mais quente e seco

O presidente do IPMA confirma que o país vai atravessar uma terceira onda de calor.

“O problema do perigo de incêndio rural está ainda a meio da campanha. Passámos uma onda de calor de grande intensidade, uma segunda com menos intensidade e vamos passar por uma terceira provavelmente dentro de dias. Falta metade de agosto, setembro e não sabemos quantos dias de outubro. Provavelmente vamos ter um setembro um pouco mais seco e quente.”, explicou Jorge Miguel Miranda após uma reunião com o ministro da Administração Interna, a ministra da Agricultura e a secretária de Estado da Proteção Civil.

“Temos um sistema natural que está tremendamente fragilizado”, sublinhou.





[em atualização]