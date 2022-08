Portugal regista excesso de mortalidade mais elevado da UE em junho

De acordo com os dados divulgados esta quarta-feira pelo Eurostat , o excesso de mortalidade relativo ao mesmo período de outros anos subiu de 12,5%, em abril, para 19,2%, em maio, para 23,9% no passado mês de junho.

A seguir a Portugal, que já tinha registado o maior excesso de mortalidade na UE em maio, surgem Espanha (+17%) e Estónia (+16%). Por outro lado, seis países registaram uma descida do número de mortes em relação às médias de outros anos: Hungria, Itália, Eslováquia, Bulgária, Roménia e Chipre.

Nestas contas não entra ainda o mês de julho, em que a mortalidade em Portugal aumentou 21% em relação ao mesmo período do ano passado. No mês passado foram registados 10.657 óbitos, mais 459 face ao observado no mês anterior (+4,5%) e mais 1.850 do que em julho de 2021.

Os maiores picos de mortalidade na União Europeia estiveram associados à Covid-19, como em abril de 2020 (em que subiu 25%), em novembro de 2020 (em que esteve acima 40%), em abril de 2021 (+21%) e em novembro passado (+27%).