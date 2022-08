Lisboa. Substituição de conduta de água vai condicionar trânsito na Calçada de Carriche

A substituição total de uma das principais condutas de abastecimento de água a Lisboa vai condicionar o trânsito na Calçada de Carriche, no sentido Odivelas-Lisboa, a partir de 24 de agosto, anunciou hoje a Empresa Portuguesa das Águas Livres (EPAL).

Segundo a EPAL, a empreitada de reabilitação da Conduta Telheiras – Calçada de Carriche, adjudicada à empresa Oliveiras Empreiteiro, prevê a substituição total de uma das principais condutas no abastecimento de água à cidade de Lisboa, num investimento de 4,7 milhões de euros, e será desenvolvida em quatro fases.

A empresa salientou que a empreitada trará, a partir do dia 24 de agosto, alguns constrangimentos na circulação rodoviária no sentido Odivelas – Lisboa da Avenida Padre Cruz e da Calçada de Carriche, duas vias de entrada em Lisboa com grande densidade de trânsito.

As obras, realizadas de forma faseada, vão demorar 20 meses, sendo as alterações na circulação nas duas vias divulgadas antecipadamente.

Em alternativa ao uso destas vias, a EPAL recomendou a circulação por outros acessos à cidade de Lisboa como a CRIL ou através do Túnel do Grilo em direção ao Eixo Norte-Sul para os automobilistas que vêm da A8.

A EPAL destacou também pretender, com esta empreitada, “garantir a fiabilidade do sistema de abastecimento de água, assim como garantir futuras intervenções em outras condutas igualmente importantes no abastecimento à cidade de Lisboa”.