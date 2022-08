"Já não há chama ativa na Serra da Estrela", diz secretária de Estado da Proteção Civil

A secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar, informou esta quarta-feira de manhã ter recebido indicações de que "já não há chama ativa" na região da Serra da Estrela, depois de o ministro da Administração Interna ter alertado para uma nova onda de calor que irá atingir Portugal ainda esta semana, no final de uma reunião com responsáveis do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A informação foi avançada ao 12.º dia de um incêndio que deflagrou a 6 de agosto em Garrocho, na Covilhã, distrito de Castelo Branco, e que atingiu os concelhos de Manteigas, Gouveia, Guarda e Celorico da Beira, no distrito da Guarda, consumindo pelo menos 24 mil hectares de território até agora.

Ao início da manhã, o Comandante Regional da Proteção Civil de Lisboa e Vale do Tejo, que comanda as operações no terreno, tinha informado que só uma das frentes de fogo, voltada da Covilhã para Belmonte, se mantinha ativa e preocupante, mantendo-se o risco de reacendimentos durante a tarde.

Pelas 10h, segundo dados do site oficial da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), estavam mobilizados no terreno 1.245 operacionais, apoiados por 396 veículos e oito meios aéreos.

[em atualização]