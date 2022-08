IC5 e N212 cortados ao trânsito devido a fogo em Alijó

AO IC5 e a N212 estão cortados entre as zonas do Pópulo e de Alijó devido a um incêndio que deflagrou numa zona de mato e pinhal no Pópulo, Alijó, segundo fonte da GNR.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro de Vila Real, as chamas estão a ser combatidas por cerca de 120 operacionais apoiados por 31 viaturas e cinco meios aéreos

A fonte referiu o incêndio lavra em “pelo menos” duas frentes e com “alguma intensidade”, numa zona de mato e pinhal.

Segundo o ‘site’ da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) o alerta para o fogo foi dado às 13h50.