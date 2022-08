Caldas da Rainha. Um bombeiro morto e outro ferido no incêndio que já chegou a Rio Maior

Um bombeiro ficou ferido no incêndio que deflagrou esta quarta-feira à tarde das Caldas da Rainha. O fogo já chegou a Rio Maior, avança o comandante Nacional de Emergência e Proteção Civil, André Fernandes.

O operacional sofreu ferimentos ligeiros, adianta a mesma fonte, sem avançar mais pormenores.



Neste incêndio das Caldas da Rainha já tinha morrido um bombeiro vítima de ataque cardíaco.

O fogo deflagrou pelas 13h45 desta quarta-feira na zona de Landal, no concelho das Caldas da Rainha.

A combater as chamas estavam, pelas 19h20, 346 operacionais, apoiados por 105 viaturas e sete meios aéreos.

O incêndio de grandes dimensões lavra numa área de eucaliptos, indica o comandante André Fernandes.

“É um incêndio dominado pelo vento que se faz sentir com uma intensidade bastante forte na zona Oeste e que está a afetar uma mancha contínua de eucaliptal. O incêndio está a fazer uma corrida muito vigorosa ao longo dessa mancha, numa fração estreita, mas que se prolonga em comprimento pela ação do vento. Os meios estão a tentar flanquear o incêndio no sentido de o tentar controlar o mais rapidamente possível”, adianta.



Serra da Estrela em consolidação

Até ao final da tarde desta quarta-feira foram registadas 43 ocorrências em todo o país.



Relativamente ao incêndio que lavra há 12 dias na Serra da Estrela, o comandante André Fernandes diz que "prosseguem trabalhos de consolidação de todo o perímetro" na frente da Guarda e da Covilhã.

Os trabalhos vão continuar durante a noite com 1.210 operacionais.

O balanço do fogo na Serra da Estrela mantém-se em 21 feridos ligeiros entre os operacionais, três graves e 46 assistidos.

Esta quarta-feira não ocorreram evacuações. Desde o início do incêndio 43 pessoas foram retiradas de casa.

"Há duas habitações afetadas, uma de primeira e outra de segunda habitação", indica a ANEPC.