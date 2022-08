Vigilância reforçada na Serra da Estrela após “três reativações simultâneas“

Após “três reativações simultâneas“ do incêndio na Serra da Estrela a GNR vai reforçar a vigilância na região, anunciou esta terça-feira o presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).



O brigadeiro-general José Manuel Duarte falava aos jornalistas após uma reunião com os presidentes de câmara de Belmonte, Covilhã e Guarda.

“Uma das coisas que foi profundamente alterada, inclusivamente por indicação do ministro da Administração Interna e ontem falei com o senhor comandante nacional da GNR, um incremento ainda mais ativo das forças adstritas à vigilância em toda esta região por forma a que de uma forma persuasiva as pessoas não se sintam tentadas a fazer o uso do fogo, seja por motivos dolosos ou por motivos do seu trabalho numa situação que é muito perigosa nesta altura”, declarou o presidente da ANEPC.

José Manuel Duarte adianta que “a GNR e a Polícia Judiciária têm desenvolvido um conjunto de medidas de incremento nas suas áreas de investigação por forma a detetar, e se possível, apanhar as pessoas que ao longo destes dias têm estado a meter fogo”.

“As investigações estão a seguir com toda a calma e serenidade. Só depois é que podemos dizer se foi fogo posto ou uma utilização inconsciente do fogo ou alguma reativação. A única coisa que nos espanta é que três reativações simultâneas com uma violência muito grande num incêndio que há dois dias estava dominado nos deixa expectantes relativamente ao que possa ser o resultado dessas investigações”, sublinha o presidente da ANEPC.