Marinha trava trasfega de crude ao largo da Madeira

O Centro de Operações Marítimas da Marinha detetou este domingo, no espaço marítimo de interesse nacional, o movimento suspeito de dois navios petroleiros dentro das águas sob jurisdição nacional.

Afeto ao dispositivo do arquipélago da Madeira, “o NRP Mondego dirigiu-se para o local, a cerca de 200 milhas náuticas, o equivalente a mais de 370 quilómetros, da ilha da Madeira”, explica o comunicado da Marinha Portuguesa, enviado à Renascença.

No âmbito da patrulha e vigilância dos espaços marítimos, foi estabelecida a comunicação com “os dois navios-tanques, o “Cristal Rose" e o “Natalina 7", ambos de pavilhão do Panamá, sendo o proprietário das ilhas Marshall e da China, respetivamente”.

Os navios, indica a Marinha, encontravam-se “sem seguimento, perto do limite noroeste da Zona Económica Exclusiva da Madeira (ZEE)” e “aparentavam um padrão de navegação que indiciava preparativos para a prática de abastecimento no mar e trasfega de crude entre navios”, tendo o Mondego feito a aproximação e estabelecido comunicação com os mesmos.