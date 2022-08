Mais de 1.300 operacionais combatiam incêndio na serra da Estrela às 22h30

Mais de 1.300 operacionais estavam esta terça-feira às 22h30 a combater o incêndio que lavra na serra da Estrela, sendo o único em Portugal continental, de acordo com o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Este fogo deflagrou no dia 6 de agosto em Garrocho, no concelho da Covilhã, e foi dado como dominado no sábado, dia 13, mas sofreu uma reativação na segunda-feira.

Pelas 22h30, o combate ao incêndio mobilizava 1.316 operacionais, apoiados por 414 viaturas, segundo o site da ANEPC, consultado pela agência Lusa.

Devido ao incêndio que está a deflagrar na serra da Estrela, as localidades de Sarzedo, Orjais e Vale Formoso tiveram que ser evacuadas.

O fogo atingiu também os concelhos de Manteigas, Gouveia, Guarda e Celorico da Beira, todos no distrito da Guarda.

Até esta terça-feira, registaram-se 19 feridos ligeiros e três feridos graves, nenhum dos quais em risco de vida, e danos em duas casas de primeira e segunda habitação.

No último dia, tiveram de ser deslocadas das suas casas 45 pessoas.

No entanto, a Proteção Civil espera ter o incêndio na Serra da Estrela dominado nos próximos dois dias, aproveitando a "janela de oportunidade" criada pelo desagravamento das condições meteorológicas, previsto a partir da próxima madrugada.

"Contamos conseguir dar o incêndio como dominado nos próximos dois dias", disse em conferência de imprensa o comandante nacional de Emergência e Proteção Civil, André Fernandes, na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em Carnaxide, Oeiras (Lisboa).

Segundo André Fernandes, "o incêndio continua bastante fragmentado" mas já a partir da próxima madrugada haverá "uma janela de oportunidade" para dominar o fogo que já esteve dominado mas reativou-se com intensidade.

André Fernandes disse que é esperada uma melhoria nas condições meteorológicas, "sendo expectável" nomeadamente "que o vento perca a intensidade" e que "a humidade relativa do ar suba substancialmente".

Além disso, o cheiro a queimado e o fumo resultantes do incêndio que lavra há vários dias na serra da Estrela chegaram às regiões espanholas de Madrid e Castela e Leão, indicaram hoje a imprensa e os serviços de emergência.

Os serviços de emergência que cobrem a Comunidade de Madrid escrevem hoje na sua conta na rede social Twitter que receberam 380 chamadas, sobretudo entre as 09:00 e as 15:00, a alertarem para cheiro a queimado e fumo.