Bloco de partos da Maternidade Alfredo da Costa reabre às 9h00

Depois de ter sido encerrado “devido a uma indisponibilidade imprevista” de um dos médicos da equipa, o bloco de partos da maternidade deverá reabrir esta terça-feira às 09:00. De acordo com fonte do gabinete de comunicação do Centro Hospitalar de Lisboa Central, o encerramento era “apenas a grávidas que cheguem do exterior”, mantendo-se a assistência a grávidas internadas ou que estejam a ser seguidas nas urgências.

Segundo o portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS), este imprevisto afetou apenas o bloco de partos, sendo que o Serviço de Urgência Obstétrica/Ginecológica da MAC se manteve em funcionamento.

O Serviço de Urgência Obstétrica/Ginecológica e bloco de partos do Hospital de Aveiro também reabre hoje às 8h30.

O site do SNS, prevê ainda limitações no Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja, cuja urgência obstétrica só funcionou entre as 00h00 e as 8h00 desta terça-feira, estando prevista a reabertura quarta-feira às 8h00.



Encontra-se também encerrado até às 9h00 de quarta-feira, o serviço de Urgência Pediátrica do Hospital de Faro.