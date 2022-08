PSP abre inquérito à atuação de dois polícias em confronto com homem no Bairro Alto

A PSP decidiu abrir um inquérito para "o esclarecimento cabal" da intervenção de dois polícias em confronto com um homem no Bairro Alto em Lisboa. Segundo o comunicado do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, o incidente teve lugar no sábado, 13 de agosto, ao fim da tarde.

"No âmbito do patrulhamento no zona do Bairro Alto, em Lisboa, pelas 19h40 do dia 13 agosto, uma patrulha da PSP foi informada por uma pessoa que ali circulava, que na Travessa da Boa Hora, 9, se encontrava um individuo com um comportamento agressivo para com as pessoas que por ali passavam, ameaçando-os e causando-lhes receio", lê-se no comunicado.



A mesma nota adianta que os polícias, uma vez junto do homem, pediram que se identificasse, pedido negado pelo homem. O comunicado adianta ainda que, depois de tentarem encaminhar o homem à esquadra, o homem tornou-se "mais agressivo, negando-se a acompanhar os Polícias e terá tentando escapar e impedir à ação policial, utilizando ferros com intenção de os agredir".

O comunicado da PSP refere que foi nessa altura que os polícias "recorreram ao uso da força, incluindo através de bastão policial".

O homem foi então encaminhado à esquadra, identificado e saiu da unidade policial perto das 22h00.

Mais a PSP explica que presta estes esclarecimentos após o vídeo do momento do confronto com o homem estar a circular nas redes sociais. O vídeo tem sido divulgado através da conta da rede social Twitter em nome de Hedflow, que se apresenta como um projeto de "jornalismo alternativo".