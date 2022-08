Proteção Civil espera "noite longa" de combate a incêndio "violento" na Guarda

A Proteção Civil espera uma "noite longa" de combate intenso aos dois incêndios de maior preocupação, na Guarda e em Ourém.

Num ponto de situação da autoridade, esta noite, às 22h30, o Comandante Nacional, André Fernandes indicou que o incêndio na Serra da Estrela teve três ignições em simultâneo, atingindo três concelhos.

"É um fogo violento, com intensidade elevada", descreve, dando conta que foram adicionados 17 grupos de reforço aos operacionais que já se encontram no terreno a combater as chamas.

A Proteção Civil garante que não foi acionado nenhum botão de emergência e que, neste momento, as forças do terreno estão a fazer confinamento ou evacuação da população na linha de fogo.

André Fernandes aponta que as condições climatérias "não são favoráveis", devido a um vento forte e a humidade baixa ao início da noite.

O Comandante Nacional de Emergência e Proteção Civil deixou uma mensagem de solidariedade para a população afetada, mas também quis garantir "tranquilidade" e pediu que a população adote comportamentos na prevenção de novos fogos.

A Proteção Civil registou 64 ocorrências esta segunda-feira e nenhuma vítima ou feridos.