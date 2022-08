Fogo "violento" de Abrantes colocou "muitas casas em risco"

O dispositivo no combate ao incêndio de Tomar, que alastrou ao concelho de Abrantes, foi reforçado durante a madrugada e manhã desta segunda-feira. Pelas 8h40 estavam no terreno 443 operacionais apoiados por 142 viaturas e estavam em ação seis meios aéreos.

No concelho de Tomar, onde teve origem, o incêndio está a ceder aos meios, segundo as informações do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, restando apenas alguns pontos quentes por consolidar. Mais difícil está a situação no concelho de Abrantes. O comandante Filipe Regueira, do CDOS de Santarém, diz à Renascença que a freguesia de Fontes, junto a Maxial, rtem sido a zona mais fustigada.

Filipe Regueira descreve o incêndio "era violento" e colocou "muitas casas em risco", mas que, "graças ao trabalho dos bombeiros e de toda a gente que está no local não há reporte de nenhuma casa ou infraestrutura que tenha sido consumida".

Nestas declarações à Renascença, o comandante disse ainda que "não houve tempo" para retirar as pessoas de casa.

O comandante Filipe Regueira explicou ainda que “o incêndio passou o Rio Zêzere e teve várias projeções muito difíceis de controlar pelos bombeiros devido à violência das chamas”.



O vento e a geografia do terreno, com zonas de acentuada inclinação, têm dificultado o trabalho dos operacionais.

O incêndio que deflagrou, este domingo em Tomar, na freguesia de Olalhas e alastrou ao concelho de Abrantes, provocou, pelo menos, dois feridos. Ambos são bombeiros e tiveram de ser transportados ao hospital.

“Registamos um ferido ligeiro e um ferido grave que sofreu queimaduras de primeiro e segundo grau. Foram encaminhados ao hospital para receberem tratamento”, avança o comandante Filipe Regueira, do CDOS de Santarém.

A Proteção Civil espera que com a chegada dos meios aéreos, pela manhã desta segunda-feira, seja possível dominar o incêndio.

[notícia atualizada às 8h51]