Fogo em Abrantes. Cerca de 80% do perímetro em resolução

Cerca de 80% do perímetro do fogo que deflagrou domingo à tarde em Abrantes está "em resolução". A indicação é dada à Renascença por Paulo Cardoso, do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém.

As chamas estão a ser combatidas por quase 586 bombeiros, para além de cinco meios aéreos e com a ajuda de máquinas de rasto, o que permitiu uma evolução positiva nas últimas horas.



O fogo chegou a ser "violento" e a colocar "muitas casas em risco", admitiu à Renascença Filipe Regueira, também do CDOS de Santarém.